César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, depois da vitória sobre o Belenenses (2-0), no Estádio Nacional, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga:

[Golo a acabar a primeira parte deixou a equipa mais confortável?]

- Sim, foi importante. Entrámos bem no jogo, a dominar, com bola, a chegar lá à frente com perigo. Depois a meio da primeira parte, na sequência de um pontapé de baliza mal batido, a equipa apanhou um susto, temos de dar mérito ao Belenenses, mas ficámos um pouco mais inseguros. Conseguimos o golo que nos deu algum conforto. Ao intervalo corrigimos algumas situações e conseguimos criar mais oportunidades na segunda parte e fizemos o 2-0. Somos uns justos vencedores. Queria também agradecer aos adeptos por terem vindo de tão longe apoiar a equipa. É um prémio para os jogadores que trabalharam muito durante a semana. São três pontos que nos dão um novo conforto para o resto do campeonato.

[Transições do Paços foram importantes?]

- Sim, tínhamos trabalhado isso durante a semana. Tínhamos analisado o Belenenses e sabíamos que podíamos aproveitar a não tão boa transição defensiva do Belenenses. Os jogadores interpretaram muito bem o jogo, são inteligentes, têm qualidade. Hoje conseguimos dois golos, podíamos ter conseguido mais. As transições foram importantes como o trabalho da equipa até ao fim. O Belenenses deu boa réplica, mas acho que fomos melhores.

[Agora vêm aí os jogos com os grandes, primeiro o FC Porto]

- Quanto mais qualidade tem o adversário, mas difícil é. Era importante virmos aqui buscar os três pontos. Queremos saltar do grupo dos aflitos e dar um pulinho mais para cima. Penso que a equipa está a crescer. Penso que ainda pode crescer mais com bola. Logo analisaremos os próximos jogos e a melhor forma de os abordar.

[Estreia de Nico Gaitán]

- O Nico é um jogador superlativo, além da qualidade que é inequívoca, que toda a gente conhece, mas temos e ter cuidado em gerir. Mas trás sem dúvida experiência não só ao jogo, mas também ao balneário. Temos a esperança que nos possa aportar coisas diferentes e que nos dê maior capacidade de chegarmos à frente. Estou contente por ele ter voltado, mas mais importante do que o Nico, são todos os Nicos da equipa. O importante é a equipa dar-lhe suporte para quando ele estiver bem fisicamente também poder-nos ajudar.