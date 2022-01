Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, à BTV, após a derrota ante o Benfica por 2-0, no Estádio da Luz, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Na primeira parte, o Benfica entrou forte. Sentimos ali um bocadinho. Sabíamos que ia acontecer, mas a equipa esteve sempre organizada. Houve uma situação ou outra do Benfica e nós, com bola, poderíamos ter feito mais, nas duas ou três vezes em que chegámos lá na frente.»

«Na segunda parte, menos um condiciona-nos completamente. Domínio total do Benfica, mas a equipa sempre bem organizada. Caímos de pé. Tenho muito orgulho nos meus jogadores, na forma como abordaram o jogo, nunca se desorganizaram, nunca desistiram de procurar e podíamos ter, na segunda parte, lá na frente, resolvido de outra maneira e fazíamos o 1-1. Depois, com o golo do Grimaldo, o jogo acaba por ficar selado. Mas a equipa sempre bem organizada, com caráter, alma, muito unidos. É o caminho que eu quero e é assim que a equipa vai continuar.»

«Vamos crescendo enquanto ideia de jogo, o ser à minha imagem. A equipa mostrou que não abdica das ideias. Queríamos ter mais bola, ser mais protagonistas. Aos poucos vamos conseguir.»