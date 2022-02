Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga:

«Vimos de quatro empates, mas em todos os jogos tentámos vencer. Não jogamos para o empate seja contra quem for, como hoje não jogámos para o empate. O Ricardo Horta faz um grande golo, que desbloqueia o jogo, é natural que o Braga a jogar em sua casa, com dois anos de trabalho cimentado, assuma as despesas do jogo, mas mesmo assim conseguimos controlar. Não viemos cá defender o resultado, a equipa tentou jogar o jogo pelo jogo até ao final, estando sempre bem organizada. O que desbloqueou foi o golo do Ricardo Horta, o primeiro, que deu um helã diferente. Acabámos por ser infelizes na parte final do jogo, o Braga teve um pouco mais de iniciativa, como é natural e acaba por ser feliz. Sabemos que o caminho para chegar onde queremos é este».

[Matchoi a titular] «Faz um grande jogo, foi substituído porque pediu para sair. Estava a conseguir ligar o nosso jogo, a segurar a bola. Não vem de jogar há muito tempo noventa minutos, teve dificuldades físicas. Trabalha bem, é um miúdo com potencial, aproveitou a oportunidade e acho que fez um bom jogo. Gostei da exibição dele, não teria saído se não fosse pela questão física, era por ele que estávamos a conseguir ter bola. É um miúdo em quem acreditamos muito e vamos fazer crescer».