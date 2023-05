César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada (4-0) sofrida contra o Sporting, numa partida da 31.ª jornada da Liga:



«É verdade que o golo condiciona. O Sporting é uma boa equipa, tem bons jogadores e está relaxado e confiante. Nós temos muita pressão em cima. O golo pesa bastante em termos emocionais, mas não é desculpa para o resto. O que fizemos foi muito, muito mau. Temos de fazer muito, muito mais. Esta não é a equipa que fez 18 pontos, que mostrou coragem para jogar e que nunca desistiu até ao último segundo. Esta não é a equipa que tem de estar na próxima jornada. Não pode ser com este baixar de braços... a equipa rendeu-se muito cedo. Assim não pode ser.



Poderíamos encurtar mais uma vez. O play-off está perfeitamente ao alcance. Não é por aí. O golo baixou os nívieis de confiança, a equipa acusou a pressão. O Sporting foi muito inteligente na forma como nos atraiu. Nunca acelerámos, não matámos bolas em falta e não fomos competitivos como costumamos ser. O Sporting ganhou bem. Isto que sirva de exemplo: esta atitude não dá para conseguirmos o nosso objetivo.»



[Derrota pode abalar anímicamente a equipa]: «Temos trabalhado sempre esses aspetos. Reagimos sempre que levámos um soco no estômago. Espero que isso aconteça. Mesmo com equipas grandes, demos boas réplicas. Não podemos ter esta atitude nos próximos três jogos. O que estou aqui a dizer, já disse à equipa. Estou perfeitamente à vontade. Hoje não fomos a equipa que conquistou 18 pontos e que tem feito uma recuperação fantástica. Temos de ser mais fortes, agressivos e competitivos independentemente de sofrermos um golo cedo ou não. A equipa não reagiu, mas há mérito do Sporting que manipulou o jogo como quis e foi fazendo o resultado.»