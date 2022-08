César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a derrota por 3-0 contra o Estoril, em jogo da quarta jornada da Liga:



«O jogo começou dividido, criámos uma situação ou outra. O Estoril fez um golo praticamente na primeira vez que chegou à nossa baliza. Não faltou empenho, mas a equipa, sobretudo na primeira fase de pressão, chegou tarde. Os jogadores não fizeram o que foi pedido estrategicamente, foram pouco agressivos nos duelos. Com bola, estiveram muito longe uns dos outros. Não fizemos o jogo que nos caracteriza.



Ao intervalo corrigimos algumas coisas, entrámos bem na segunda parte e criámos duas ou três situações. Depois há expulsão que desvirtua o jogo. A perder, tudo se tornou mais fácil para o Estoril que gerou bem o jogo. Foi um justo vencedor.



Temos de fazer mais e melhor. Eu assumou, sou o responsável. Assumo totalmente a culpa por esta derrota. Os jogadores trabalharam e lutaram muito. Acredito no que estamos a fazer, mas hoje não fizemos um bom jogo.»



[Paços ainda não marcou na Liga]:



«Preocupa-me falhar oportunidades. No entanto, estaria mais preocupado se não criássemos oportunidades. Faltou-nos mais presença na área. Temos de melhorar e de ter mais gente em zonas de finalização para sermos mais eficazes. Vamos fazer golos, não tenho dúvidas. A equipa vai crescer, a confiança vai aumentar. Em dois dos três jogos acabámos com jogadores a menos. Fizemos um bom jogo cotnra o Gil e poderíamos ter vencido. Não sei se o empate seria sequer justo. Hoje não fizemos um bom jogo. Temos de dar mais, de ser mais equipa, de ser mais agressivos sem bola e de ter coragem para jogar e arriscar o jogo interior. A equipa tem de crescer, é jovem e está em construção.



Temos de perceber por que razão não estamos a ganhar. Há pedras que vão aparecendo e temos de ser fortes para ultrapassá-las e encontrar o caminho das vitórias. Os jogadores são uns campeões, tentaram pressionar alto mesmo com menos um. É mais fácil trabalhar quando se ganha. Há problemas que têm de ser resolvidos e de perceber o que temos de melhorar e passar confiança aos jogadores.»



[Comentário à expulsão]:



«É possível [que tenha sido a primeira como treinador]. Não sou de falar dos árbitros. Não deveria ter reagido como reagi. Temos de perceber que quando se expulsa um jogador, mexe-se com espetáculo. É preciso perceber a intenção. O Matchoi piso o adversário, mas ele ia a correr ao lado dele. Foi sem querer. Depois da expulsão acaba o jogo. Isso é o que me deixa triste no sentido em que tem de existir sensibilidade. Expulsa-se muito facilmente.»