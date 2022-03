Ao segundo jogo pelo Paços de Ferreira, Nico Gaitán estreou-se a marcar e logo contra o FC Porto. No final do encontro, César Peixoto reconheceu que o argentino ainda não está apto para jogar de início e admitiu que o tem gerido «com pinças».



«Temos gerido o Nico com pinças. Ele já disse que não veio nas melhores condições físicas. Teve trabalho individual e coletivo e tem crescido. Já tinha jogado cerca de 15 minutos, hoje jogou quase 30. Temos de ir com calma para termos o Nico bem. Hoje já esteve mais competitivo. É um processo natural. Ele não pode entrar muito tempo, corremos o risco de perdê-lo por lesão. Ele está bem, enquadrado com a equipa e é uma questão de tempo até que seja opção mais tempo», disse, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.