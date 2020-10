Com a derrota em Paços de Ferreira, o FC Porto pode acabar a sexta jornada a oito pontos do primeiro lugar. Confrontado com essa possibilidade, Conceição lembrou que a equipa já viveu situações idênticas no passado e frisou que ninguém vai baixar os braços:



«Este é o meu quarto ano, Já passámos por momentos complicados e nesses momentos temos armas apontadas a nós, mesmo na nossa própria casa. Nunca me deixo intimidar. Tenho uma grande força dentro do meu carácter, nada interfere ou me impede de trabalhar amanhã e preparar o Marselha. Ninguém gosta de perder e de ficar distanciado nesta fase da época. Temos de ir atrás do prejuízo. Sabemos que há muita gente nova e há coisas a incutir. Temos trabalhado em cima dos erros que cometemos. Tem a ver com a equipa.»



«O Uribe, o Sérgio e Grujic são jogadores diferentes do Otávio e do Nakajima, que jogaram também no meio. São jogadores importantes na estabilidade e equilíbrio que a equipa precisava. Foi mais um problema coletivo com muitos erros individuais que não podem acontecer a este nível Cada vez que o Paços se aproximava do nosso terço defensivo, havia perigo. Isto não é nem nunca foi normal nas minhas equipas nem quando treinava equipas com mais dificuldades. Temos de perceber o que está a correr mal e olhar para a frente com coragem, determinação e ambição. Há uma coisa que têm de perceber: nunca, mas nunca vamos baixar os braços.»