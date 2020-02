Declarações do treinador do Boavista, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a vitória por 1-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«Evidente a melhor entrada do Paços, estávamos à espera. Procurou o seu jogo e nós tínhamos o jogo do Paços bem identificado. Tivemos dificuldade inicial, nos primeiros dez minutos. Depois, acabámos por pressionar melhor, começámos a provocar alguns erros. Dividimos o jogo na primeira parte, com algum ascendente do Paços, que acabou por ter mais posse de bola, ascendente, mas a não criar verdadeiras oportunidades, que acabaram por ser nossas.»

«Segunda parte, apesar das várias alterações e maior objetividade na passagem a um 4x4x2 da equipa do Paços e num estilo de jogo mais direto, homens mais altos, cruzamentos, respondemos quase sempre bem, com bloco baixo, estratégia definida e, em vantagem, [ver] que espaços iam acontecer nas transições e contra-ataque. Temos equipa para isso. Aconteceram e as melhores oportunidades foram nossas, boas para chegar ao 2-0. Pelo meio o Paços colocou-nos em dificuldades.»

«Pelo todo do jogo, analisando as verdadeiras oportunidades, pelo que foi dado e conquistado, parece-me que a vitória assenta bem. É uma terceira vitória que traz grande satisfação. Coloca-nos bem posicionados na tabela, próximos do principal objetivo do clube.»

[Ricardo Costa:] «Não gosto de individualizar e o Ricardo merece todo o respeito. Tem um trajeto que fala por si e ele, tal como todos os jogadores do Boavista, tem sido irrepreensível no dia a dia, pela seriedade, pelo que dá à equipa, pelas características inatas em cada jogo. Satisfeitos pelo que está a ser concedido por ele, tem ajudado com a experiência. Essa maturidade dele e de outros da equipa, aliada à juventude e irreverência, acaba por ser um mix interessante que a equipa tem vindo a explorar e pode explorar mais.»

[Coesão defensiva nos últimos jogos e importância dos lances de bola parada:] «Pelo menos duas vezes por semana dedicamos a bolas paradas. Trabalhamos as ofensivas, as defensivas. Se repararem, no passado as minhas equipas conseguem fazer golos de bola parada. Mais de 40 por cento nos golos da Liga são obtidos de bola parada. A equipa tem-no feito, é um dos momentos de obtenção do golo e estamos a aproveitá-los devidamente. Agradecer o apoio da massa associativa.»