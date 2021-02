Declarações do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, após a vitória por 3-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Acho que foi o melhor jogo, provavelmente o Santa Clara fez o melhor jogo da época em termos exibicionais, em termos de resultado não há dúvida. Não é que seja uma equipa muito diferente daquilo que fez em vários jogos em períodos contra outra equipas. Não é. Não foi é tão consistente [nesses outros jogos].»

«Uma equipa que foi sempre equipa durante o tempo de jogo. Duas boas equipas em campo - o Paços está a fazer um campeonato excecional - e nós, ao conseguirmos fazer isso contra uma equipa como o Paços de Ferreira, ainda mais valoriza a nossa vitória.»

«Houve muito mérito do Santa Clara, que conseguiu, do ponto de vista da organização, quer defensiva quer ofensiva, travar muito do poderio do Paços. Basta ver que ofensivamente conseguimos criar grandes dinâmicas, jogadas bonitas, para alem dos golos bem conseguidos.»

«Hoje houve jogo. O futebol português às vezes está com um excesso de faltinhas: não houve muitas paragens. Houve jogo, houve sequência nas jogadas, não se parava por parar a toda a hora. Por isso é que digo que houve jogo.»

«Foi muito gratificante ouvir o som de fora [dos adeptos]. Para nós é estranho, mas é um estranho saudável. Porque o ruído, o festejo, o lamento, o incentivo, o cântico, o festejar do golo, são momentos que nos arrepiam.»