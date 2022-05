Varzim e Desp. Chaves jogam, no próximo domingo, pela sobreviência na II Liga e pela promoção à Liga. Os poveiros estão em zona delicada da tabela classificativa, mas ainda podem chegar ao play-off de despromoção/promoção enquanto os flavienses estão no terceiro lugar e sonham com a subida direta.



César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, já trabalhou nos dois clubes e deixou-lhes uma mensagem em vésperas dos jogos decisivos.



«Tive uma passagem feliz pelo Varzim. Espero que consigo a manutenção na última jornada. Quando estive lá também conseguimos a manutenção na última jornada. É um clube que me diz alguma coisa. Gostei muito de estar em Chaves, apesar de ter estado pouco tempo. O campeonato acabou por causa da pandemia covid-19. Espero que suba de divisão, é um clube com condições inexcedíveis para estar na Liga e com gente de trabalho. Desejo felicidades aos dois e que tudo corra bem», referiu, na sala de imprensa do estádio após a derrota contra o Benfica, no último jogo da época 2021/22.