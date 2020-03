A figura:

Pedrinho: pedra fundamental no meio campo do Paços de Ferreira, marcou o golaço que abriu o jogo e despertou os castores da toada expectante em que tinham estado na primeira meia hora de jogo.

O momento, golo de Hélder Ferreira (49 minutos):

No arranque da segunda parte, com o jogo novamente empatado, Hélder Ferreira surgiu na área e fez um cruzamento/remate que voltou a colocar os castores em vantagem e abalou a confiança da equipa da casa, que tinha tido no empate um balão de oxigénio.

Outros destaques:

Ricardo Ribeiro: seguro em vários lances do golo e a borrar a pintura em cima do intervalo, quando saiu da baliza e falhou a interceção, permitindo que a bola lhe passasse pelo meio das pernas e Welinton fizesse o empate.

Helder Ferreira: mais apagado a primeira parte, fica ligado a dois dos golos pacenses. É ele quem desfaz o empate no início da segunda parte e é sobre ele a grande penalidade que dá origem ao 1-3.

Adriano Castanheira: estreou-se a marcar com a camisola pacense de grande penalidade, no golo que sentenciou definitivamente o resultado, mas já tinha sido importante antes nos momentos ofensivos da equipa no corredor direito.

Welinton: um dos mais perigosos da formação avense, que já tinha ameaçado com um cabeceamento na área no primeiro quarto de hora de jogo, e acabou por ser ele a marcar o único golo da equipa, ao aproveitar o falhanço de Ricardo Ribeiro.