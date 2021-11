O guarda-redes brasileiro Jordi renovou contrato com o Paços de Ferreira até 2024, prolongando assim o vínculo com o clube português da I Liga por mais duas épocas: o anterior terminava no final de 2021/2022.

Através das redes sociais, o Paços de Ferreira oficializou o acordo com o jogador de 28 anos de forma original, aproveitando as mensagens da Ministra da Saúde, Marta Temido, acerca da pandemia da covid-19.

«Tanto se destaca a importância do reforço das nossas defesas que já cumprimos a nossa parte: Jordi continuará connosco até 2024», referiu o Paços.

Jordi chegou ao Paços na época passada e fez 34 jogos em 2020/2021, ajudando os castores ao quinto lugar no campeonato.

Nesta altura, o guardião brasileiro está afastado da competição, devido a uma grave lesão sofrida na pré-época, em julho.