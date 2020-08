Douglas Tanque está de saída do Paços de Ferreira.

O clube pacense tem em mãos propostas de vários clubes estrangeiros pelo avançado brasileiro, segundo o Maisfutebol apurou, e espera fazer com a possível transferência do jogador um encaixe superior a um milhão de euros.

Tanque, de 26 anos, foi o melhor marcador dos pacenses a Liga Portuguesa (e o nono melhor em termos absolutos), com 11 golos em 29 jogos (12 golos em 35 jogos no total), depois de na época anterior ter feito 14 golos em 32 jogos.

O jogador, que fez a sua formação no Guarani e no Corinthians, jogou no Japão, no México e na Tailândia, antes de vir para Portugal.

