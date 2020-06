O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, afirmou, esta quinta-feira, esperar um Sporting mais arrumado na sua ideia em campo, sublinhando que Rúben Amorim, após ter feito apenas um jogo pelos leões antes da paragem da prova, teve mais tempo para preparar a equipa.

«O Rúben Amorim disse que teve tempo para preparar a equipa num sistema de jogo diferente. Esperamos, por isso, um Sporting com as ideias mais arrumadas. Vai ser um jogo rico em termos táticos. O nosso objetivo é minimizar o erro, trabalhar no limite e colocar em campo aquilo que identificámos ao pormenor no adversário, olhando para cima [na classificação], subir na tabela e pontuar», apontou Pepa, em conferência de imprensa.

No regresso após a interrupção de quase três meses, devido à pandemia da covid-19, o Paços de Ferreira venceu em Vila do Conde por 3-2 e manteve a vantagem face aos lugares de despromoção. Pepa lembrou a reentrada «muito positiva», mas frisou, no entanto, que tudo pode acontecer em qualquer jogo, dando como exemplo o empate do Portimonense ante o Benfica, na última noite. «O Portimonense fez uma grande segunda parte e fez um bom jogo. Isto não é teatro, é futebol, uma modalidade de paixão e tudo pode acontecer», defendeu.

Para este jogo, Pepa não pode contar com o lateral-esquerdo Bruno Teles (castigado) e com o guardião Simão Bertelli (lesionado).

O Paços, que parte para jogo no 16.º lugar, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção – e com menos um jogo que o Portimonense – pode alargar essa vantagem caso pontue em Alvalade. Pode, também, ultrapassar o Marítimo no 15.º lugar: os insulares têm os mesmos 25 pontos e já mais um jogo, após a derrota ante o FC Porto, na quarta-feira.

O Sporting-Paços de Ferreira joga-se a partir das 21h15 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Rui Costa é o árbitro.