FIGURA: Pepe

Em Turim foi… tudo! Monstruoso, épico, um gigante. Cinco dias depois, num contexto diferente, voltou a ser um dos melhores do FC Porto. Rápido a reagir, perfeito na cobertura do espaço e da profundidade, inclemente no ar. Sem passos em falso, sem erros, ainda foi ao ataque disparar uma bola às malhas laterais de Jordi. O golo da vitória tinha mesmo de ser dele. Um rapazinho de 38 anos.



MOMENTO: Pepe acaba com a resistência (minuto 77)

Canto batido por Sérgio Oliveira e golo de Pepe, de cabeça. Os dois melhores do FC Porto derrubaram o muro amarelo e recolocaram os dragões a dez pontos do líder Sporting.



……………………………………..



OUTROS DESTAQUES



Marchesín

Grande momento de forma. Defesa importantíssima aos 62 minutos, depois de estar largo período de tempo sem tocar na bola. Sintoma típico de guarda-redes de equipa grande.



Sérgio Oliveira

Patrão da equipa. Começou lento, até algo hesitante, mas cresceu com o jogo e com a urgência do golo. Assistiu Pepe para o 1-0 e arrancou o 2-0 com um pontapé notável – e com Jordi também a ajudar. Está a fazer a melhor temporada da carreira e a impor-se em definitivo no FC Porto e no futebol português.



Francisco Conceição e Luis Díaz

Faltavam 20 minutos quando Sérgio Conceição lançou os dois agitadores. O jogo não saía do 0-0. Mexeram com a estabilidade pacense e o FC Porto fez dois golos. Díaz teve até o 3-0 nos pés, mas Jordi respondeu com categoria.



Stephen Eustáquio

A bola sai sempre redondinha do pé direito do internacional canadiano. Não precisa de ser o mais intenso, o mais veloz, o mais agressivo. O que faz, faz bem. É um pensador à flor da relva. Se o FC Porto for a sua próxima casa – é uma possibilidade -, então os dragões terão aqui um médio com a capacidade de refinar o jogo da equipa e muito forte na circulação. Nunca se encolheu, nunca se precipitou, mesmo muito pressionado. Bom jogador.



Maracás

O corte sobre Marega, em esforço, é o resumo perfeito da exibição do central pacense. Parece ganhar metros de altura e de largura sempre que é obrigado a reagir e a bloquear os contrários. Um defesa que está a ganhar dimensão interessantíssima na Mata Real.



Pedro Rebocho

Lateral de muito boa qualidade técnica, muito forte no cruzamento. Foi controlando as investidas emocionais de Wilson Manafá com qualidade e obrigou Jesus Corona a procurar outras paragens para tentar ser feliz. No ataque entregou sempre bem a bola, imune ao risco. Nota alta no Dragão.