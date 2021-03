O FC Porto venceu o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

Pepe, aos 77 minutos e Sérgio Oliveira, logo a seguir, marcaram os dois golos dos azuis e brancos.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 51 pontos, ultrapassa o Sp. Braga à condição e fica no segundo lugar da Liga a dez pontos do Sporting.