FC Porto e Paços de Ferreira disputam, pelas 20 horas deste domingo, o jogo que domina o cartaz da 23.ª jornada da Liga.

O Estádio do Dragão será o palco da receção do terceiro ao quinto classificado da Liga.

Sérgio Conceição pode introduzir uma ou outra alteração no onze do FC Porto, até tendo em conta o desgaste do jogo de Turim, que foi a prolongamento.

Pepa também alterna muito os centrais, por exemplo, e mesmo na frente de ataque procura agitar as opções de vez em quando.

Veja os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.