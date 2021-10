O FC Porto regressa este sábado ao Estádio do Dragão (18h00) para receber o P. Ferreira, em encontro referente à 8.ª jornada da Liga 2021/22.

A equipa de Sérgio Conceição apresenta-se em campo após a goleada sofrida na receção ao Liverpool (1-5), para a Champions, e as duras críticas do treinador sobre o desempenho dos jogadores.



Na Liga, o FC Porto vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a segunda posição, em igualdade pontual com o Sporting.



O P. Ferreira, por seu turno, acumulou três empates seguidos para o campeonato, ocupando uma posição a meio da tabela classificativa.



Confira os onzes prováveis do FC Porto-P. Ferreira na galeria associada a este artigo.