Técnico do Paços de Ferreira, Filipe Cândido, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota – já no prolongamento – frente ao Sporting:

Análise ao jogo

«Penso que a equipa vem continuamente a ser melhor. Na verdade, fica uma sensação agridoce, porque disputámos muito bem este jogo, muito pela dimensão estratégica, fomos fechando bem os caminhos que o Sporting gosta de percorrer, mas nunca quisemos ser uma equipa curta. Durante a semana disse-lhes que era possível, tentámos ser perigosos, nunca nos escondermos com bola. Fica um orgulho muito grande dos nossos jogadores. Sabemos as condições que fomos tendo para construir uma equipa e, agora, o tempo acaba por ajudar, assim como este tipo de jogos, com um ambiente fantástico. Estou orgulhoso deles, sei que o futuro será risonho para esta equipa. Penso que ganhei uma equipa».

«Orgulho tremendo, ao longo dos jogos que temos feito sinto que tem faltado, pelo menos no campeonato, uma vitória que temos vindo a procurar com muita vontade, mas por um ou outro motivo tem fugido. Hoje encaixava bem, mas o quero é que os jogadores consigam transportar isto para os jogos de II Liga, em que esperamos que essa primeira vitória fuja. Hoje fizemos dois golos ao Sporting, só o Porto e o Nápoles é que o tinham feito, os jogadores foram fantásticos. Acabar o jogo e ver alguns jogadores a atirarem-se para o chão, se calhar alguns pensavam que ia ser uma derrota copiosa. Temos de passar isto para o campeonato».