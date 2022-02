O Paços de Ferreira decidiu prestar uma homenagem ao povo ucraniano, que está a ser vítima de uma invasão de tropas russas.

No jogo desta sexta-feira com o Belenenses, que abriu a 24.ª jornada da Liga, o capitão do emblema da Capital do Móvel, Marco Baixinho, usou uma braçadeira com as cores ucranianas e com uma pombra branca, símbolo da paz.