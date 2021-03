Os campeonatos nacionais voltam esta sexta-feira e em Portugal regressam em dose dupla.



A 22.ª jornada da Liga arranca na Capital do Móvel com o jogo entre o Paços de Ferreira e o Nacional. Mais tarde, o líder Sporting recebe o Santa Clara, em Alvalade.



Antes disso, por volta das 12h30, Sérgio Conceição vai antecipar a visita do FC Porto a Barcelos, partida marcada para o próximo sábado.



Por essa Europa fora, há muito futebol para ver. Na Alemanha o lanterna-vermelha Schalke 04 recebe o Mainz no jogo inaugural da 24.ª jornada da Bundesliga. Por sua vez, em Espanha o Valência de Ferro, Thierry e Guedes defronta o Villarreal no Mestalla, num encontro que marca o arranque da 26.ª sexta ronda.





Liga



P. Ferreira-Nacional, 18h30

Sporting-Santa Clara, 20h45



Espanha



Valência-Villarreal, 20h00



Alemanha



Schalke 04-Mainz, 19h30