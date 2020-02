Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Na primeira parte, não estivemos ao nível. Não fizemos o que gostamos de fazer e fazemos bem. Fomos lentos, previsíveis, não conseguimos chegar onde pretendemos na primeira fase de construção. No entanto, controlámos sempre o jogo e o adversário.»

«Na segunda parte estivemos melhor, conseguimos dar mais velocidade ao jogo. Começámos a sair e a encontrar os médios interiores com maior facilidade e a chegar a zonas de finalização. Depois, cometemos dois erros, sofremos dois golos. Alterámos o sistema, começámos a sair a jogar a três, mais um jogador na frente. Arriscámos até onde podíamos, íamos conseguindo o empate, mas infelizmente o guarda-redes do Paços foi mais competente que o Toni Martínez. Penso que o que fizemos na primeira parte explica um bocadinho este resultado.»

«A nossa forma de jogar não mudou. Agora, temos de encontrar soluções para o tipo de dificuldades que nos colocam. Estamos com dificuldade em contrariar a estratégia do adversário. Estamos a trabalhar para arranjar soluções.»

«A nossa dificuldade em passar de uma segunda para a terceira fase, foi o que levou a não conseguirmos impor jogo. Não pressionámos a saída do Paços de forma alta. Esperámos, fizemos uma pressão média e tivemos oportunidade de fazer transições, ataques rápidos, chegámos a criar algum perigo. Somos uma equipa forte, já fizemos vários golos nesse momento. Mas na primeira fase, principalmente na primeira parte, estivemos lentos, receosos, intranquilos.»

[Walterson:] «É um excelente jogador, ele sabe o que vou dizer, não é novidade para ele, nem para os colegas. É um excelente profissional, excelente pessoa. Mas tem tido um problema na nossa equipa, chama-se Fábio Martins. Felizmente tenho este problema, Fábio Martins e Walterson para uma posição. Agora teve oportunidade porque o Fábio teve castigado, mas conto com o Walterson para estes jogos finais.»