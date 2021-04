O Famalicão goleou na passada jornada o Marítimo e Ivo Vieira pretende continuar a somar pontos, mas o próximo obstáculo chama-se Paços de Ferreira, uma equipa «fortíssima» e que está a fazer um «campeonato extraordinário».



«Estamos obviamente convictos e confiantes daquilo que vamos fazer e a proposta que vamos levar a jogo. Estamos precavidos para o que vai ser o jogo e lutar contra uma equipa que está bastante confiante», disse Ivo Vieira, na conferência de antevisão ao duelo nortenho.



Será que o Famalicão vai reagir bem a uma paragem que interrompeu uma fase positiva da equipa? «O jogo é que vai dizer se a paragem foi benéfica ou não. Se o resultado não for positivo, é porque não nos fez muito bem. É óbvio que quando se ganha os jogadores trabalham com mais confiança e alegria.»



Ivo Vieira aproveitou para elogiar o desempenho de Diogo Queirós no Europeu de sub21 - «fez três jogos, marcou um golo e isso é bom para promover o futuro do jogador» -, mas não revelou se o central será titular.



O Famalicão-Paços realiza-se no domingo, às 20 horas.