Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Paços Ferreira:

«Vitória bem conseguida, por muito mérito dos jogadores, perante um Paços muito confiante e num momento fantástico. Os jogadores interpretaram aquilo que precisávamos de fazer para contrariar o adversário. Conseguimos dar uma resposta à altura para conseguir conquistar os três pontos, que era o que pretendíamos.

[O resultado podia ser mais avolumado?] A equipa teve várias situações no último terço, criou algumas oportunidades, conseguiu concretizar duas, e acho que o resultado ajusta-se bem. A outra equipa também podia ter marcador. A estratégia foi montada contra uma equipa que, com posse, é muito forte. Nós tínhamos de dar uma resposta à altura daquilo que o jogo precisava.

[exibição de Iván Jaime] O Iván Jaime é um jogador como todos os outros do plantel. O desempenho dele à semana é que faz com que eu tome as minhas decisões, acabou por fazer um bom jogo, tal como muitos outros colegas. Tivemos jogadores em termos defensivos que trabalharam muito para a equipa e às vezes passam despercebidos. O Famalicão tem muitos bons jogadores, mas precisa de fazer uma boa equipa, isso é que é fundamental.

[ausência de alguns jogadores não pesou] Perde-se uns e ganha-se outros. Não é bom para os atletas nem para o treinador porque ele gosta de ter todos os jogadores disponíveis. Os que tiveram hoje tiveram um comportamento muito bom, mas os que não jogaram hoje fizeram força em suas casas.

[o segredo da vitória esteve no meio campo?] É fundamental incutir nos jogadores as nossas ideias. Hoje qualquer atleta passa bem, finaliza bem, mas a parte psicológica é fundamental.»