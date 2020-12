Declarações do treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, após o empate ante o Paços de Ferreira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga. Foi o jogo que marcou a estreia de Jesualdo no comando técnico dos axadrezados e, após o qual, falou também de Pepa, treinador adversário que tinha sublinhado, na antevisão, ser um «privilégio» defrontar o seu antigo treinador no Benfica:

«Acho que o Pepa foi bastante simpático comigo quando se referiu a mim na imprensa. Tal como tive o prazer de o ver no banco ao lado, também tive o prazer de ver um miúdo que quase há 20 anos foi meu jogador do Benfica, foi alguém que em dado momento disse a toda a gente que poderia ser um grande ponta de lança. Depois, a vida às vezes não está de acordo com o que queremos e somos.»

«Mas a sua equipa responde e diz que está ali mais um jovem talento em Portugal, vai ser no futuro e vocês sabem e percebem: para nós, portugueses, termos grandes jogadores e treinadores, dá-nos um orgulho grande. O Pepa é mais um.»