João Amaral, médio do P. Ferreira, em declarações à Sport Tv, após a derrota dos castores com o Sporting, que faz a equipa perder um ponto para o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água.

«Toda a gente viu em casa que o P. Ferreira foi superior ao Sporting na segunda parte. Toda a equipa esta de parabéns e está à vista de todos que merecemos mais do que temos na tabela classificativa e vamos conseguir com toda a certeza.»

[sobre o lance do penálti revertido após o árbitro recorrer às imagens do VAR]

«O lance é penálti, o árbitro marcou, confirmou a decisão, mas depois foi ver as imagens e anulou. Eu senti o toque no pé quando ia à segunda bola. O árbitro disse que analisou um empurrão. Mas não foi empurrão, ninguém me empurrou. Tocou-me no pé e tirou-me o equilíbrio para disputar o lance. Andámos uma semana toda a trabalhar para sair daqui com algo mais e não conseguimos.»