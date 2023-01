O Paços de Ferreira elencou «várias preocupações» com a antecipação do jogo ante o Benfica no Estádio Capital do Móvel para 26 de janeiro, data confirmada esta terça-feira pela Liga, apontando nomeadamente às «condições do relvado» face aos três jogos seguidos em casa, à logística associada a esse facto e também por receber, ao terceiro jogo, uma equipa que é adversária direta ao «objetivo de manutenção», no caso o Gil Vicente.

«Apesar de considerar legítimas as razões apresentadas pelo Benfica», o Paços «apresentou, perante a Comissão Permanente de Calendários», as suas razões, falando, por fim, da «solução possível», mas não a desejável para os comandados de César Peixoto.

«Na sequência da Reunião de Calendário realizada no passado dia 13 de janeiro, o Paços de Ferreira foi confrontado com um pedido de antecipação do jogo da 20ª jornada da Liga Portugal Bwin por parte do SL Benfica», começa por detalhar o clube, enumerando depois as preocupações em torno do assunto.

«O facto de a alteração implicar a realização de três jogos consecutivos na condição de visitado no espaço de uma semana iria trazer graves consequências para as condições do relvado do Estádio Capital do Móvel; em termos de organização, a realização de três eventos em que se prevê uma grande deslocação de adeptos e de meios em tão curto espaço de tempo também obrigaria a uma stressante capacidade de resposta da nossa estrutura, o que não poderá ser desvalorizado face à responsabilidade em causa; o facto de a terceira partida da série ser frente a um adversário direto na prossecução do objetivo de manutenção na I Liga [ndr: Gil Vicente] também nos condiciona face à natural falta de rotina em jogos tão consecutivos e à grande desvantagem entre ambos os clubes envolvidos, relativamente aos dias de descanso prévios à partida (o que aumenta consideravelmente o risco de lesões para os nossos atletas); o elevado número de jogos do nosso clube a dias da semana que não o sábado ou o domingo e que impede uma parte significativa dos nossos adeptos de acompanhar ao vivo a sua equipa», referem os castores.

Na mesma nota, o Paços frisa ter apelado «ao bom senso das partes envolvidas por forma a encontrar uma solução que fosse o menos lesiva possível para todos», o que culminou na receção ao Benfica a 26 de janeiro, quinta-feira (20h15) e, por consequência, o adiamento em um dia da receção ao Gil Vicente, que passa a ser a 31 de janeiro, terça-feira, pelas 19 horas. Sobre este último jogo, o Paços agradece aos barcelenses o reagendamento.

Antes do Benfica e do Gil, o Paços recebe já este sábado, para a jornada 17, o Sporting de Braga.

Tal como o Maisfutebol noticiou, a possibilidade de antecipação do encontro devia-se ao jogo do Benfica na Bélgica, ante o Club Brugge, marcado para 15 de fevereiro, quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.