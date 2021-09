Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (1-1) frente ao Vizela:

«Se ao intervalo, reduzido a dez e a perder, me dissessem que íamos ganhar um zero, se calhar assinava, porque empataríamos o jogo. O que era um bom cenário. No fim do jogo, correndo como correu, tendo as incidências que teve… acima de tudo, as minhas palavras têm de ser dirigidas aos meus jogadores, porque as circunstâncias eram muito difíceis e eles demonstraram uma capacidade de superação assinalável. Tivemos muitas contrariedades ao longo do jogo, a expulsão, lesões, situações de penálti, que ainda não vi com clareza, fazem-me realçar as capacidades destes jogadores».

[Expulsão de Hélder Ferreira] «Pareceu-me que ele tocou na bola. Fiquei surpreendido com a consequência do lance. O árbitro viu as imagens, não posso dizer muito mais».

[Dois pontos perdidos?] «Sem estar a querer faltar ao respeito ao desempenho do Vizela, posso dizer que sim. Dadas as contingências, a mim, enquanto treinador, este jogo deu-me muito mais do que um ponto».