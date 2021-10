Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, depois da derrota por 2-1 no Estádio do Dragão:



«O resultado é justo, mas o empate podia ter aparecido. Atirámos uma bola ao poste e perto do fim tivemos uma oportunidade com o Baixinho. Passámos a barreira psicológica dos 15 minutos. Fizemos um golo, mas aí acentuou-se a dificuldade de ter bola. E nós gostámos de ter bola. Faltou-nos mais bola e, sem ela, é como se nos faltasse o ar para respirar.»



[sobre a melhoria no segundo tempo]



«Sofremos o 2-1 logo a abrir a segunda parte, apesar de termos melhorado. Depois do 2-1, o jogo foi o que eu esperava que nós fossemos capazes de ser sempre. O FC Porto esteve muito forte, foi difícil tirar a bola ‘limpa’ da zona de pressão e respirar para jogar. Melhorámos nisso na segunda parte.»



«Se mantivermos a média de seis pontos em quatro jogos, assino já. Perdemos no Dragão. Temos mostrado períodos exuberantes. Tivemos uma fase deslumbrante até ao primeiro jogo do Belenenses, na passada semana. Esta pausa vai servir para recuperar alguns jogadores.»