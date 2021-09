O Paços de Ferreira recebe o Belenenses na segunda-feira e Jorge Simão já não terá Douglas Tanque. Depois de 110 jogos e 38 golos pelos castores, o avançado vai continuar a carreira nos Emirados Árabes Unidos, no Khorfakkan.



«Devo prestar uma homenagem pública ao que foi o legado que [Douglas Tanque] deixou neste clube. Sai como o jogador com mais golos neste clube. A saída dele foi sempre estando em cima da mesa, nunca foi confirmada no período de transferências até 31 agosto, mas a saída não foi ponderada, embora pudesse ou não acontecer», revelou Jorge Simão, na antevisão à receção ao Belenenses, segunda-feira.



«Se não tivesse acontecido, ainda bem, mas aconteceu e estamos preparados. Resta agradecer todo o comportamento e o contributo que deu ao clube. Também foi uma boa passagem para ele, pois permitiu-lhe ir jogar agora para uma equipa que vai melhorar substancialmente a sua qualidade de vida.»



O Paços de Ferreira tem oito pontos e recebe uma equipa que ainda não venceu. Jorge Simão olha mais para o ADN do que para os pontos do Belenenses.



«Quando defrontamos as equipas, convém que conheçamos o que elas procuram fazer dentro de campo, independentemente da posição que ocupam na tabela. A posição que o Belenenses SAD ocupa tem de ser desvalorizada, porque as coisas mudam muito e não significa que se vai encontrar ali no final do campeonato. O importante é perceber o que procuram fazer.»



Stephen Eustáquio, castigado, é a grande baixa na equipa. Junta-se aos lesionados Diaby, Vigário, Fernando Fonseca e Jordi no lote de indisponíveis.