Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«Clara e objetivamente, merecíamos sair daqui com mais do que um ponto. Com todo o respeito pelo Moreirense, qualitativamente fomos muito melhores e, por isso, acho que um ponto é muito curto. Perguntei ao meu guarda-redes se tinha feito alguma defesa, porque não me lembrava de ele ter feito e às vezes há lapsos, mas ele confirmou que não fez nenhuma intervenção. Mesmo depois de marcar o jogo estava controlado, estávamos bem e há o lance de bola parada».

[Lance estudado no golo anulado a Maracás dá um gozo especial?] «Todos os golos marcados dão um gozo enorme. O facto de ser invalidado, eu vi as imagens, é como é. Não posso dizer nada».