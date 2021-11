Para Jorge Simão, o Sporting é o adversário mais difícil de contrariar na I Liga. O treinador diz mesmo que os leões de Ruben Amorim são a equipa que mais prazer lhe dá ver em campo.



Declarações feitas na véspera do jogo na Mata Real entre pacenses e lisboetas.



«Vamos defrontar uma equipa muito boa, que está num bom momento. É das equipas que mais gosto de ver jogar em Portugal, para não dizer que é a que mais gosto de ver. Joga um jogo muito limpo e tem um padrão comportamental muito consistente», elogiou Jorge Simão no lançamento da partida relativa à 11ª jornada.



O treinador de 45 anos admite, de resto, ter sentido dificuldades em encontrar a chave para anular as dinâmicas implementadas por Ruben Amorim em Alvalade. Mas acredita ter conseguida chegar onde queria.



«O processo puxou muito por mim. Até se fazer luz. Cheguei a um ponto onde se fez luz e decidimos. São pequenas ‘nuances’ estratégicas e táticas, porque na minha cabeça amanhã [domingo], pelo menos no plano teórico, vamos fazer um jogo fantástico.»



Jorge Simão acrescenta elogios aos campeões nacionais pela «lucidez» com que joga.



«Foi campeão na época passada sem ser a equipa com mais golos marcados, mas sendo a melhor defesa, o que se repete este ano. Fazer aquela surpresa acontece, mas manter a consistência é difícil.»



O Paços de Ferreira-Sporting realiza-se no domingo, 19 horas, no Estádio Capital do Móvel.