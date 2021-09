Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o empate ante o Belenenses (2-2) em jogo da sétima jornada da I Liga:

«Custa, como é óbvio, deixar fugir dois pontos desta forma. Somamos um ponto, mas é um ponto, por exemplo, diferente do conquistado em Vizela. É um ponto que sabe a pouco e por culpa própria. Deixámos fugir dois pontos.»

«As razões para o resultado: acho que não passam por relaxamento. Acho que uma equipa que consegue fazer a primeira parte que fizemos, 2-0 ao intervalo é curto na minha opinião, mas era a vantagem que tínhamos e em momento algum houve alguma intervenção de quem quer que seja para deixar de cumprir com rigor as tarefas. Obviamente que o adversário também joga, vinha para a segunda parte com o objetivo de dar uma resposta diferente. Mas a nós, enquanto equipa, competia-nos dar uma resposta diferente da que conseguimos dar. Acho que deixámos de controlar o jogo sem bola, deixámos de ter a bola, de ter qualidade no nosso jogo ofensivo, o que fez com que, sofrendo um golo, a outra equipa tivesse ganho algum ascendente psicológico. Ainda assim, fomos conseguindo oportunidades.»

[Substituições ao minuto 65, Nuno Santos por Ibrahim e Hélder por Delgado:] «Surgem como consequência do golo sofrido (o 2-1), porque o que sinto é que deixámos de ter o controlo do jogo, principalmente com bola. Fugiu-nos através de bolas longas, depois muitas chegadas para segunda bola, muita bola na área. Era importante consistência no meio campo para voltar a ter o controlo com bola. Foi difícil, acabamos por sofrer o segundo golo numa bola parada, que é preciso analisar, porque fazer como de um canto com o pé custa aceitar. Ainda assim, temos uma boa reação, nos minutos finais construímos situações e o sentimento acaba por ser de frustração, porque deixámos fugir dois pontos.»