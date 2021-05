Jorge Simão vai ser o treinador do Paços de Ferreira na próxima temporada, sabe o Maisfutebol.



Segundo foi possível apurar, o técnico de 44 anos já chegou a acordo com os pacenses para suceder a Pepa, técnico que está de saída para o Vitória.



Esta será, de resto, a segunda passagem do treinador pelo emblema da Capital do Móvel. Na época 2015/16, Jorge Simão conduziu a equipa ao sétimo lugar da Liga.



Simão conta com passagens por Atlético, Mafra, Belenenses, Desportivo de Chaves, Sp. Braga, Boavista, Al-Fayha e recentemente esteve na Bélgica ao serviço do Mouscron.