O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, refletiu esta quinta-feira sobre o ciclo anormal de resultados dos castores, apontando à «capacidade mental e competitiva» na véspera do jogo com o Gil Vicente, em casa, para a 14.ª jornada da I Liga.

Simão defendeu que as responsabilidades devem ser partilhadas, numa altura em que o Paços está sem ganhar desde a quarta jornada do campeonato.

«Porque é que acontece com tanta frequência um ano difícil a seguir à participação de equipas da dimensão do Paços nas competições europeias? A minha reflexão é que tem muito que ver com fatores mentais, capacidade e mentalidade competitiva para todos os jogos. Será que os jogadores, e muitos transitaram da época passada, são os mesmos? Será apenas responsabilidade dos treinadores, será da direção? Tem de ser partilhada», disse o técnico, dando como exemplo o jogo com o Benfica, na Luz, para a Taça, em que a equipa vencia por 1-0 aos 80 minutos e acabou por perder 4-1.

«Somos muito frágeis na capacidade mental e competitiva para reagir a adversidades. Não é uma questão física ou tática, mas aquilo que chamo de mentalidade competitiva. O que posso fazer é lutar com quem quiser lutar comigo. Vou para os jogos com quem quer lutar comigo», afirmou.

Admitindo que as palavras nesta conferência de imprensa foram também «uma forma assumida de espicaçar o grupo», Jorge Simão disse ainda que «este ciclo de jogos e de resultados não é normal, seja o treinador Jorge Simão ou não. O lado físico não pode pesar de todo nisto e não é falta de atitude, porque os jogadores correm. Agora se juntar a palavra competitiva isso é outra coisa, e falo da capacidade de manter um registo mental competitivo no máximo, jogo após jogo», referiu Jorge Simão, deixando no ar a possibilidade de fazer mudanças no onze inicial e desvalorizando, por outro lado, a contestação dos adeptos.

«As manifestações de desagrado são perfeitamente normais, sou treinador profissional de futebol, isto é a nossa vida e a contestação faz parte. Só não acharia normal ganhar e ser contestado», frisou, deixando elogios ao adversário desta sexta-feira (20h15), no Estádio Capital do Móvel.

«[O Gil Vicente] é uma boa equipa, bem treinada. Aprecio muito o que o Ricardo [Soares] está a fazer e há muito mérito por aquilo que o Gil está a fazer. Jogam bom futebol e jogam o que treinam, mas espero ganhar», concluiu.