Declarações do treinador do Nacional, Luís Freire, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Faltou foi conseguirmos fazer mais do que o que fizemos na parte final do jogo. Apesar de termos uma construção de jogo quase sempre limpa, com capacidade para encostar, o Paços defendeu-se bem quando se apanhou em vantagem. O jogo começa dividido, é desbloqueado num grande golo, pouco controlável, é um grande pontapé e dá ascendente ao Paços.»

«Nós vínhamos de um momento menos bom, custou-nos responder e passado pouco tempo e aí está a chave do jogo, acabamos por sofrer o segundo golo. Quando estamos a perder 2-0 à meia-hora, é difícil, a jogar fora, contra uma equipa como o Paços, equilibrar as coisas. Fomos tentando até ao intervalo e começámos a encostar mais o Paços.»

«Para a segunda parte pedimos circulação mais rápida e tentar ameaçar a defensiva do Paços. Queríamos fazer o 2-1 para abrir o jogo, fomos à procura, temos várias situações perto da área do Paços. Fizemos vários remates à procura do golo, marcámos o 2-1 e penso que se o 2-1 aparece mais cedo, penso que podíamos ter ganho ânimo maior para fazer a igualdade. Conseguimos criar situações de golo, podíamos ter marcado antes, se marcássemos antes, acredito que íamos ter mais uma palavra a dizer.»

[Substituições:] «Uma equipa como o Paços, em bloco-médio baixo, se vamos despejar bolas para lá, é mais fácil para eles. Temos é de circular. Umas dão remate, até bate num jogador adversário, temos várias bolas de frente para a baliza deles e cruzamentos, o Witi veio fresco. A intenção é chegar lá em melhores condições de marcar golo. Tentámos lá chegar, com três a quatro homens, podíamos ter sido mais objetivos. Mas é assim, o Paços também ameaçou em contra-ataque, mas fica marcado pelos dois golos iniciais.»

«Aquilo que tenho a certeza é que nós fazemos muita coisa bem e podemos fazer muita coisa melhor. Sou exigente comigo e com a equipa. Penso que estamos a sofrer golos fáceis. Estou insatisfeito pelos resultados, mas acredito que há muita coisa boa. Interessa apontar para o que aí vem, importante para nós, temos de começar a ganhar, perceber os erros que estamos a cometer.»

[Se conta estar no banco ante o Marítimo apesar da expulsão:] «Conto porque basicamente, posso dizer o que disse. Foi: “a primeira parte não foi assim”. Houve muitas faltas na segunda parte e na primeira parte não foi assim, no meu entender deu um critério mais largo. E disse para o quarto árbitro. Não foi nenhuma ofensa ao árbitro. Já falei com o árbitro, espero que tenha essa sensibilidade, eles é que fazem o relatório, mas tenho a certeza que, pelo que disse, vou estar.»