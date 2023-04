O guarda-redes do Paços de Ferreira, Marafona, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com três jogos devido aos incidentes do encontro do último sábado, em Guimarães, onde o internacional português foi expulso, aos 77 minutos.

Marafona viu cartão amarelo por demorar a bater o pontapé de baliza, protestou e, de seguida, recebeu cartão vermelho e ordem de expulsão. Depois disso, protestou de forma veemente com Gustavo Correia e chegou mesmo a encostar a cabeça ao árbitro da partida, tendo de ser agarrado pelos companheiros.

O guardião do Paços foi punido por «injúrias e ofensas à reputação» do árbitro e terá ainda de pagar uma multa de 2100 euros.

De acordo com o comunicado do CD, Marafona pediu desculpa à equipa de arbitragem.

«No final do jogo, na presença do delegado da Liga, estiveram presentes no balneário o senhor presidente do Paços de Ferreira, o delegado, Carlos Carneiro e o guarda redes, Marafona, este último pedindo desculpa, à equipa de arbitragem, pelo seu comportamento em campo após a sua expulsão», pode ler-se.

Recorde o momento da expulsão e a reação de Marafona: