Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a derrota por 3-0 com o Boavista:

«Não pondo em causa da vitória do Boavista, acho que é uma vitória por números claramente exagerados. É uma vitória da organização defensiva sobre a organização ofensiva e acho que os golos que o adversário marcou foram em momentos-chave do jogo.»

«Na primeira parte, até ao golo, o jogo estava equilibrado, estava taco a taco, um jogo vivo. A partir daí, acho que o jogo passou a ter um sentido único. A segunda parte começou da mesma forma e com a minha equipa a conseguir chegar mais a zonas de finalização, chegar mais vezes e com mais qualidade. E depois o segundo golo aparece também em momento-chave, ao minuto 60. Ainda assim estivemos sempre dentro do jogo e, para aquilo que conseguimos fazer aqui em termos ofensivos, não ter conseguido fazer um golo aqui, acaba por ser extremamente penalizador.»

«O Boavista faz quatro remates enquadrados e faz três golos. Nós fizemos 16 remates, oito na baliza, com algumas situações claríssimas de golo, e não conseguimos fazer nenhum golo.»

[Cansaço no plantel por causa dos jogos acumulados] «Não, não tem nada a ver com isso. É um ponto no qual temos de melhorar. Quando defrontamos uma equipa que utiliza muitas vezes o passe longo, temos de melhorar a luta pela segunda bola. De resto, a frescura que nos permitiu ser muito agressivos no momento da perda da posse de bola foi claramente evidente.»

[Sobre Douglas Tanque] «Ele foi muito importante na época passada e vai ser certamente muito importante no decurso desta época. Ele não ter entrado de início por causa da concorrência. O Denilson tem estado num nível fantástico nos jogos anteriores. Para quebrar aquela organização defensiva do Boavista dentro da área na parte final, acho que era importante uma presença mais física na área e o Tanque foi importante para isso e conseguiu ainda criar uma situação em que se isolou na cara do Bracali. O que posso dizer, em relação ao Tanque e em relação a qualquer outro jogador, é que ele está aí para nos ajudar para irmos à luta.»