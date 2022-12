Marco Paiva, treinador interino do P. Ferreira, em declarações na conferência de imprensa após a derrota dos castores com o Sporting, que deixa o clube mais afundado no último lugar da Liga, com apenas dois pontos em 14 jornadas.

«Aquele golo aos dois minutos deitou por terra a estratégia e foi um ataque ao estado de espírito do grupo, que queria discutir o jogo. A equipa reagiu, mas fica o amargo de boca por esse golo e pela forma como sofremos o segundo.»

[sobre o ambiente no balneário]

«A confiança do grupo cai com os resultados. O que nos resta é trabalhar a organização que queremos para o nosso jogo e procurar os pontos de que precisamos neste momento.» Estabelecemos um compromisso de acreditar. E vínhamos a acreditar que íamos dar uma reposta. Sofremos aqueles golos na primeira parte que nos abalaram, mas vamos continuar a trabalhar para dar a volta a esta situação.»