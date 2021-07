O Benfica oficializou o empréstimo de Nuno Santos ao Paços de Ferreira.



O médio é cedido pelas águias pela terceira época consecutiva. No ano anterior, o jogador de 22 anos representou o Boavista (30 jogos) e em 2018/19 jogou seis meses no Moreirense (14 jogos).



Nuno Santos iniciou a formação precisamente no Bessa, tendo chegado ao Seixal em 2012/13. Ao serviço do Benfica o futebolista foi campeão nacional de iniciados e de juniores e integrou a equipa B em 2018/19 e 2019/20.



Nuno Santos, que continua sem se estrear pela primeira equipa dos encarnados, foi emprestado não Paços de Ferreira que não detém com opção de compra no final da temporada.