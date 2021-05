O Paços de Ferreira revelou que Jorge Simão é o treinador para a temporada 2021/22, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O técnico de 44 anos prepara-se assim para suceder a Pepa, treinador que está de saída para o Vitória conforme o nosso jornal revelou.



De resto, os castores iniciam o vídeo da oficialização da chegada do novo treinador com a mensagem de despedida do presidente, Paulo Meneses, para Pepa. De seguida, a mascote dos pacenses cola na parede os requisitos que o novo técnico tem de preencher e acaba por recordar a primeira passagem de Jorge Simão pelo clube em 2015/16.



Além de ter treinado o Paços, Simão Atlético, Mafra, Belenenses, Desportivo de Chaves, Sp. Braga, Boavista, Al-Fayha e na última época esteve na Bélgica ao serviço do Mouscron.