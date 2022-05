O Paços de Ferreira anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com dois jovens do clube: Nuno Lima e Luís Bastos. Os jogadores de 21 anos estavam em fim de contrato com o emblema pacense.

Nuno Lima e Luís Bastos passaram pela formação do clube e regressaram esta época ao emblema pacense, após um ano de empréstimo ao FC Felgueiras 1932, tendo sido várias vezes opção até para a equipa inicial.

O defesa-central Nuno Lima destacou-se, com 14 presenças na equipa principal, 13 das quais como titular. Renovou até 2023. O defesa esquerdo Luís Bastos, por seu turno, participou em oito encontros e assinou um vínculo válido até 2024.