Luther Singh vai jogar no Paços de Ferreira por empréstimo do Sp. Braga, confirmaram os castores.



O sul-africano torna-se assim o quarto reforço dos castores, o segundo anunciado esta terça-feira depois de Martín Calderón.



O extremo, de 23 anos, chegou ao Sp. Braga em 2016 oriundo dos suecos do GAIS. Após dois anos na equipa B, Singh representou o Desp. Chaves e o Moreirense, sempre por empréstimo dos bracarenses.