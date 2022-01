André Ferreira e Luís Bastos estão infetados com covid-19 e vão falhar o jogo do Paços de Ferreira diante do Boavista, revelou César Peixoto.



Se o lateral-esquerdo não é um habitual titular, o guarda-redes é o único totalista dos castores na Liga. O guardião ex-Santa Clara fazia parte de uma lista restrita de futebolistas que participaram em todos os jogos do campeonato, da qual fazem parte Samuel Portugal (Portimonense), Adán (Sporting), Diogo Costa (FC Porto) e Matheus (Sp. Braga).

«O Jeimes e o Vekic têm trabalhado de forma fantástica e quem jogar dá-nos todas as garantias», assegurou o técnico do emblema da Capital do Móvel.



De seguida, César Peixoto abordou a necessidade de os Paços ir ao mercado em virtude da lesão de Flávio Ramos e confessou que «seria uma boa prenda» não perder Eustáquio nesta janela.

«Não está ainda decidido que o Flávio [Ramos] vá ser operado, mas ficámos com três centrais e precisamos de quatro e, por isso, vamos ter de ir ao mercado. Para mim, era uma boa prenda que o Stephen Eustáquio não saísse e no ataque, como qualquer treinador, gostamos de ter jogadores com características diferentes, que permitam criar várias soluções na mesma posição», explicou.



O Paços de Ferreira-Boavista, da 19.ª jornada da Liga, está marcado para as 21h15 desta sexta-feira.