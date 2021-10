Figura: André Ferreira



O guarda-redes do Paços de Ferreira fez, porventura, a melhor exibição desde que se estreou na Liga. O guardião fez quatro defesas de grau de dificuldade elevado – uma delas é candidata a melhor do campeonato – e evitou que o Arouca triunfasse na Mata Real. Além dos excelentes reflexos, André Ferreira mostrou segurança nas saídas da baliza e fez um desarme simples (e surpreendente) no um para um com Quaresma. O melhor em campo, indiscutivelmente.



Momento: a expulsão de Nuno Santos, 57m



Apesar de o Paços de Ferreira não estar confortável no jogo, ainda estava na discussão do triunfo. Porém, tudo mudou com a expulsão do médio cedido pelo Benfica. Já com cartão amarelo, Nuno Santos sofreu falta e teve uma entrada mais dura sobre um adversário. António Nobre não perdoou e expulsou-o. O Paços jogou os trinta minutos finais com menos um jogador e preocupou-se mais em não perder do que em ganhar o encontro.



Outros destaques:



Nuno Santos: nota-se que trata bem a bola e tem boa visão de jogo, mas apenas foi capaz de exibir as suas qualidades a espaços. O mais difícil no futebol é jogar simples, certo? Pois bem, o médio cedido pelo Benfica complicou o que poderia ser fácil em algumas ocasiões. Acabou expulso por uma entrada desnecessária e deixou o Paços com dez elementos para a meia-hora final.



Eustáquio: o internacional canadiano está um patamar acima dos restantes. Nota-se pela intensidade que coloca em todas as ações, pela qualidade e pelo critério que tem com a bola e pelo posicionamento quase sempre irrepreensível. Eustáquio fartou-se de roubar bolas e de ligar jogo com Luiz Carlos e Nuno Santos. Acabou por sair lesionado ao intervalo e o Paços sentiu a sua ausência na segunda parte.



André Silva: o avançado do Arouca mostrou-se quando houve espaço. O brasileiro é um jogador explosivo e foi nesse tipo de lances que se evidenciou. André Silva lutou muito e poderia ter sido feliz, mas André Ferreira negou-lhe o momento para o qual trabalhou tanto.



Quaresma: não deu uma nesga de espaço a Hélder Ferreira. No capítulo defensivo o lateral-esquerdo praticamente não cometeu erros e fartou-se de apoiar o ataque, conseguindo bons cruzamentos que os colegas não aproveitaram. Embora pudesse ter feito melhor quando surgiu na cara de André Ferreira, Quaresma foi um dos melhores do Arouca em Paços de Ferreira.