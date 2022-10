Figura do jogo: Ibrahim



Foi, de forma destacada, o melhor jogador dos castores. O médio fartou-se de roubar bolas e de ganhar duelos, mantendo a equipa sempre ligada e agarrada ao jogo. Apesar de todas as coisas positivas que fez, o nigeriano não é um portento de técnico nem um construtor de jogo como ficou comprovado nas más decisões que tomou depois de ter conquistado metros em condução. Assim que Ibrahim caiu fisicamente, o Paços também perdeu fulgor no encontro.





Momento do jogo: Dabbagh deixa a Mata Real em silêncio, minuto 84



O relógio marcava seis minutos para o final. O Paços parecia estar muito perto de assegurar a primeira vitória na Liga quando o Arouca conquistou um pontapé de canto. Opoku ganhou no ar e serviu Dabbagh que, oportuno, empurrou para o fundo da baliza de Vekic.





Outros destaques:





Vekic: não foi pelo esloveno que o Paços não triunfou esta noite. O guarda-redes salvou a equipa em duas ocasiões, uma delas com uma defesa candidata a uma das melhores da Liga: com a ponta da luva esquerda desviou para a trave o cabeceamento de Mujica. Já nos instantes finais, Vekic ainda evitou a derrota pacense com uma mancha notável perante Dabbagh.



Gaitán: o argentino, aos 34 anos, ainda é capaz de momentos de qualidade. César Peixoto entregou-lhe a batuta da equipa e embora não tenha tido muita bola, definiu com qualidade cada vez que esta lhe chegou. Nico é um jogador inteligentíssimo e nem precisa de estar no seu melhor fisicamente para causar estragos com o belo pé esquerdo que tem. À primeira oportunidade que teve, Gaitán marcou e esteve perto e dar a primeira vitória ao Paços na Liga.



Dabbagh: em cerca de 20 minutos, o avançado da Palestina fez mais do que Mujica em 70. De resto, Dabbagh só precisou de uma oportunidade para marcar e resgatar um ponto para o Arouca em Paços de Ferreira. Ainda podia ter chegado ao bis, mas Veckic não permitiu. Sublinhe-se que esta foi a primeira vez que jogou esta época: notável.