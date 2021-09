FIGURA: Hélder Ferreira

Um golo e uma assistência numa exibição para emoldurar, apesar do resultado final indesejado. Serviu Nuno Santos para o 1-0 e materializou em golo a jogada do laboratório de Jorge Simão no 2-0. De toque fácil na bola, o extremo que é internacional jovem por Portugal simplificou o futebol do Paços no lado direito do ataque, com combinações bem conseguidas com os colegas de equipa e momentos hábeis. Saiu aos 65 minutos, já quando Jorge Simão procurava sangue novo na equipa, então com 2-1.

MOMENTO: laboratório de Jorge Simão e 2-0 para o Paços (20m)

O Paços engrandeceu uma primeira parte soberba com um lance que fica para os melhores, pelo menos, da jornada. Jorge Simão estudou bem o que podia ser feito e teve intérpretes para isso, com o 2-0 nascido de um livre aos 20 minutos: Antunes bateu curto para Luiz Carlos que, de costas para a baliza, serviu a entrada de Hélder Ferreira – saído da barreira – para o remate certeiro do português.

Paços-Belenenses: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES:

Luiz Carlos: está nos dois golos do Paços, ao intercetar a bola a Danny Henriques perto da área defensiva do Paços no lance que origina o 1-0 apontado por Nuno Santos. Depois, fez parte da jogada estudada do 2-0, na qual assistiu para o remate certeiro de Hélder Ferreira. Inteligente em praticamente todos os lances, com e sem bola, além da grande capacidade de recuperar o esférico.

Pedro Nuno: mexeu positivamente com o jogo do Belenenses, tendo estado na jogada que resulta no golo de Ndour, que fez os azuis encetarem a recuperação.

Nuno Santos: tarde-noite aguerrida do médio, capitalizada com o 1-0 que fez mover pela primeira vez o marcador em Paços de Ferreira.

Lucas Silva: irrequieto e um perigo para a defensiva do Belenenses. Aos 16 minutos, entre o primeiro e o segundo golo do Paços, esteve bem perto de ser feliz, mas o potente remate de pé direito saiu ao ferro. Deu que fazer a Carraça e aos centrais e médios que povoavam mais a sua zona, nomeadamente César Sousa e Yohan Tavares.

Safira: já tinha ameaçado com o 2-1 no marcador e estreou-se com os golos em Portugal, ao serviço do Belenenses, para garantir um ponto à equipa.