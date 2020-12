FIGURA: Alberth Elis

Teve muita vontade a partir da esquerda do ataque, deu muito trabalho a Fernando Fonseca e apontou o golo que inaugurou o marcador a favor do Boavista, com uma finalização de classe perante Jordi, numa jogada por si iniciada. Esteve perto de poder marcar noutros lances e foi lutador quanto-baste para dar pontos à sua equipa.

MOMENTO: o golo de Elis (61m)

O avançado hondurenho vale pontos ao Boavista. Marcou na única vitória da equipa até ao momento no campeonato, ante o Benfica, voltando a fazê-lo para valer, desta vez, um ponto à equipa, na estreia de Jesualdo Ferreira como treinador. Isso aconteceu num golo bonito, numa jogada por si iniciada, seguida de uma combinação com Angel Gomes, antes de um remate picado sobre Jordi.

OUTROS DESTAQUES

Stephen Eustáquio: coeso e sempre interventivo a orquestrar e a organizar a equipa a partir do meio-campo. Foi bastante certo nas suas ações, com e sem bola.

Angel Gomes: nem sempre deu para ser criativo, mas foi inteligente e, por isso, esteve na base do golo e noutros dois lances de perigo da equipa. Assistiu Alberth Elis para o golo do Boavista e, na primeira parte, numa arrancada de génio, quase permitiu a Yusupha ser feliz.

João Pedro: entrou para evitar a derrota do Paços. Sete minutos em campo bastaram para assinar o 1-1 aos 84 minutos e fazer o primeiro golo pelos castores no campeonato, o segundo na época, após o que apontou ante a UD Oliveirense, na Taça.