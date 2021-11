O Rio Ave recebeu e venceu o Paços de Ferreira, por 2-0, em Vila do Conde, em jogo de preparação numa altura de paragem dos campeonatos profissionais, devido aos compromissos de seleções.

A equipa comandada por Jorge Simão, da I Liga, perdeu com o conjunto da II Liga esta tarde fruto dos golos de Gabrielzinho e Aderllan Santos.

Isto num dia em que o Rio Ave também venceu, de manhã, o Felgueiras 1932, da Liga 3, por 1-0. Luís Pinto apontou o único golo do encontro.

O próximo jogo oficial do Paços é na próxima sexta-feira, dia 19, às 20h45, no Estádio da Luz, ante o Benfica, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Rio Ave, para a mesma prova, recebe o Olhanense no sábado, dia 20, às 17 horas.