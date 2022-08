O Estoril derrotou o Paços de Ferreira por 3-0, em plena Mata Real. Os castores tardam em dar os primeiros passos na Liga – têm três derrotas em igual número de jogos.



Contudo, o que causará mais preocupação nem são os desaires, mas a forma como aconteceram. Hoje Matchoi Djaló e Butzke, na segunda jornada Zé Uilton: pelo segundo jogo seguida, os pacenses tiveram jogadores expulsos.



Alheios aos contratempos e problemas adversários, esteve a equipa da Linha. A vitória canarinha na Capital do Móvel não merece, sublinhe-se, contestação. Mesmo quando as forças estavam equiparadas, o conjunto de Nélson Veríssimo estava a ser superior. O resultado comprava-o, aliás.



Pese o arranque cheio de vontade de inverter os dois últimos resultados – Peixoto injetou sangue novo na equipa com cinco alterações - o balão do Paços esvaziou-se rapidamente e o Estoril começou a mandar o jogo com bola.



Quem quer e acima de tudo, consegue ter bola está mais perto de ganhar. Foi, com alguma naturalidade, que o Estoril chegou à vantagem numa jogada soberba de futebol com os dois laterais a surgiram em zonas adiantas antes da finalização fácil de João Carlos.



O golo despertou o Paços de Ferreira que pressionou o Estoril, aumentou os níveis de agressividade e assustou Dani Figueira. Porém, o 2-0 anotado por João Carlos, após canto de Geraldes, a dois minutos do intervalo, retirou praticamente os castores do jogo.



César Peixoto retirou Fernando Fonseca – um dos que tinha tido mais liberdade para carregar jogo para o ataque em virtude da pressão errada de Arthur – e lançou Holsgrove, deixando Delgado como lateral-direito. Foi precisamente o escocês quem esteve perto de encurtar distâncias no marcador, mas Dani Figueira agigantou-se e impediu o 2-1.



Aos 53 minutos, Matchoi acabou expulso depois de o árbitro rever a entrada deste sobre Tiago Santos. O Paços de Ferreira viu o jogo escapar-lhe e a pior notícia é que ainda tinha mais trinta minutos pela frente. Aproveitou o Estoril para reforçar a superioridade no marcador com um golo de Siliki que tinha saltado do banco (72m).



De resto, já César Peixoto tinha recebido ordem de expulsão por parte de Carlos Macedo. Até final, Zé Oliveira impediu que o Estoril chegasse à goleada. Por outro lado, o Paços de Ferreira ainda perdeu Butzke por expulsão e acabou com nove elementos.



Cartão vermelho ao amarelo, portanto.